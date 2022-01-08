Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz"

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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"Anlıyorum ki 2023'e selam veriyorsunuz. Şimdiden Haziran 2023, özellikle Karaman'da hayırlı olsun diyorum"

"Sırt sırta, gönül gönüle vererek Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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