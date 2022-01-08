Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
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"Anlıyorum ki 2023'e selam veriyorsunuz. Şimdiden Haziran 2023, özellikle Karaman'da hayırlı olsun diyorum"
"Sırt sırta, gönül gönüle vererek Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye hedeflerini her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz"