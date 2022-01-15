Batı Kipaş Kağıt Fabrikası açıldı

Aydın'ın Söke ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kurulan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesislerine sahip işletmeleri ile ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği yol gibi Kipaş'ın da büyüdüğünü aktaran Öksüz, firmalarının 4 kıtada 100'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

Türkiye'de sanayinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük ilerlemeler kaydettiğini anlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"Eğer bir ülke 200 milyar dolardan fazla ihracat yapıyorsa, eğer bu ülkedeki ürünlerin çoğu sanayi ürünüyse bu ülke artık sanayileşmiş demektir. Kipaş da son 20 yılda üstün gayret içerisinde, ülkemizin sanayileşmesi için üstün gayret gösterdi. Bugün açacağımız tesis, çok önemli bir tesis. Bu tesisimiz 2 etaptan oluşuyor. Birinci etabı, 550 milyon dolar maliyetle tamamladık ve devreye soktuk, ikinci etap ise 450 milyon dolar, bunun da yüzde 40'ını tamamladık. Şu andaki makinemiz, yaptığımız kağıt türüne göre Avrupa'nın en büyük makinesi. İkinci makinenin de gelmesi ile tek çatı altında kağıt üretimi yapan Avrupa'nın en büyük tesisi olacağız. Sıfır atık sitemine göre yapılmış, çok çevreci bir fabrika burası. Bir miktar hurda kağıt, biraz selüloz kullanıyoruz. Kağıdın içinden çıkan atıkların tamamı, özel bir kazanda bertaraf ediliyor. Toplam proje bedelimiz 1 milyar dolar."

Fabrikanın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında olduğu iş dünyası temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti. Fabrikanın açılış kurdelesini Erdoğan, protokol üyeleri ve işçilerle kesti. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler fabrikada incelemelerde bulundu.

Fabrika

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekaresi kapalı 310 bin metrekarelik alana kurulan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası, kendi enerjisini kendisi karşılayacak. Fabrika, kağıt makinesi, enerji santrali, kalsit üretim, ham su arıtma ve atık su arıtma tesisi olmak üzere beş ana binadan oluşuyor. Ortalama 1700 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yaparak, ülke ekonomisine önemli fayda sağlaması hedefleniyor.