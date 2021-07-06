Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"Ne Katılarak Konuşma Yaptı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeTarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulu tarım çalışmalarının genişletilmesi amacıyla Sulakyurt Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılımıyla açıldı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeTarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulu tarım çalışmalarının genişletilmesi amacıyla Sulakyurt Barajı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi katılımıyla açıldı.

"Erdoğan video konferans yöntemi ile katıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Sulakyurt Barajı'nın açılış kurdelesi Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve Firma Genel Müdürü Fuat Susam tarafından kesildi.

"Sulakyurt sulaması devreye alındı"

Kırıkkale'de 63 milyon yatırımla Sulakyurt Sulamasını resmen devreye aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Taratözü deresi üzerinde buluna 51 metre yükseklikteki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamakta. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisi ile yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Çiftçimizin enerji yükünü hafifletecek. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon olan tüm tesislerin bu şehirde yaşayan kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum"

"Birbirinden önemli beş eser"

Ankara, Bolu, Kırıkkale ve Çankırı'ya kazandırılan birbirinden önemli beş eserin resmen hizmete alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılış sevincini yaşadığımız tesislerden en önemlisi, hiç şüphesiz, Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi'dir. Bu proje, Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1, 2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı 'su iletim tünelini' barındırmaktadır" dedi.

"Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlıyoruz"

Gerede Sistemi ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında şehrin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da gidereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara'da, halihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen, hamdolsun Ankara'da şimdiye kadar içmesuyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi, işte bu projedir" ifadelerini kullandı.

"81 il içme suyu eylem planı hazırladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Suyumuzu korumakla, vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak, son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye "81 İl İçme Suyu Eylem Planı" hazırladık. Bu eylem planıyla, illerimizin; 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planladık. "

"Su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Türkiye'deki içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan birinin kayıp kaçak oranının yüksekliği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Belediyelerimizin, su kayıp kaçak oranını şu anki yüzde 38'ler seviyesinden yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Mahalli idarelerimizin yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade, öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Bu konuda tüm belediyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Suyun medeniyetimizin mihenk taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Toplam 277 milyar liralık yatırımla; 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1. 457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz son 3 yılda, su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam bin tesisi yine bu dönemde tamamladık. " Esin Atasayar

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Kaynak: Habermetre