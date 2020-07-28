Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap ve Trabzon Ayasofya Camii'nin açılışını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2.Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarının, yeni bir doğumun habercisi olarak gördüğümüzü belirtiyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar açık, bu kadar berrak, bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Maalesef sürekli bel altı vurarak, kazanım elde etmeye alışmış olanlar içerde ve dışarda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık yolun sonu görünüyor. Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken, artık kimse hakikatin üzerini kapatamaz. Türkiye olarak medeniyetimizden aldığımız ilhamla hak, hakikat, adalet ve barış uğrunda verdiğimiz mücadeleyi sürekli daha ileriye taşımakta kararlıyız.

Her mücadele istenildiği gibi sonuçlanmayabilir ama mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik ne tür mücadele gerekiyorsa tereddütümüz olmaz. Hep dediğimiz gibi, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil, büyük ve güçlü Türkiye için yürüyen bir devlet var.