Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaştığı videoda 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra SİHA'lar, Oruç Reis, Barbaros, Turgut Reis'in görüntüleri yer aldı.
(Hülya Keklik/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı