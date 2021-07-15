Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaştığı videoda 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra SİHA'lar, Oruç Reis, Barbaros, Turgut Reis'in görüntüleri yer aldı.

(Hülya Keklik/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından 'Türkiye geçilmez' notuyla paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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