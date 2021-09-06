Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada salgının yarattığı sıkıntılara değinen, öğrenci, öğretmen ve velilere önlemlere uyma çağrısında bulunan Erdoğan konuşmasının ardından sınıfları dolaştı. Öğrencilerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyaz tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunu yazdı.

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Salgının yarattığı sıkıntılara rağmen eğitimi ülke çapında aksatmayan birkaç devletten biri olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir

"SIRASI GELENLER AŞI OLSUN"

"Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor" diyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır. Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir

SINIFLARI ZİYARET EDİP ÖĞRENCİLERLE KONUŞTU

Yaptığı konuşmanın ardından bir sınıfı ziyaret eden ve öğrencilerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıfları gezip beyaz tahtaya bu notu yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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