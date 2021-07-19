Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'a geldi.

Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ne geçen Bakan Soylu, burada askerlerle görüştü.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Soylu, askerlerle yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Soylu gün boyu süren temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nın arifesinde jandarma komandoların şimdiden bayramını tebrik ettiğini söyledi.

"Rabb'im bizlere inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Şu anda sizleri Kıbrıs'tan arıyorum ve 47. yıl dönümünde Kıbrıs'a bugün güzel bir törenle geldik. Yarın 47. yıl dönümünü inşallah kutlayacağız. Sizlerin Cudi'deki bu merasiminiz, bu bir araya gelişiniz şüphesiz ki çok çok anlamlı, çok çok farklı." ifadelerini kullanan Erdoğan, başta komutanlar olmak üzere tüm askerlere Kıbrıs'tan en kalbi selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.

Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin ve sizlere güç, kuvvet nasip eylesin. Bu gidiş, bu duruş inanıyorum ki teröristlerin de ciddi manada korkulu rüyası olacaktır. Sizler bu şekilde devam ettikçe inşallah bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum, sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Allah nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah." dedi.

Bakan Soylu da, "Buradaki kahramanlarımızla ellerinizden öpüyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Üs bölgesini ziyarette Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı - Haberler
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