Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraz etti: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında önümüzdeki 2 ay boyunca aşı tedariğinde sıkıntı yaşanacağını söylemişti. Bugün cuma namazı sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Koca'nın bu açıklamalarının sorulması üzerine "Kabul etmiyorum" dedi. Şu anda Türkiye'nin elinde yeterince aşı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Sputnik V aşısı inşallah geliyor, BioNTech'in de sözü var, o da inşallah gelecek" diye konuştu.