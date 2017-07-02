Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı'nı Kabul Etti
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça neşeli olduğu objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu bugün saat 15.00'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti.
KRİZ DEĞİL NEŞE VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savunma bakanını kabulü sırasında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin bir açıklama
Görüşmede çekilen fotoğraf karelerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve masadaki isimlerin oldukça neşeli olduğu gözlendi.
PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Katar'da yaşananları ele almıştı.
AFRİN OPERASYONU
Rus askerlerinin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'den çekilmesiyle, Türkiye'nin bölgede yeni bir operasyon düzenlemesi bekleniyor.