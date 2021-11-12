Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu...

AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK- Ypg, Deaş ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İklim değişikliği) Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için yoğun...

 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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