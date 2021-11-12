Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu...
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK- Ypg, Deaş ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız"
AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet