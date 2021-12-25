Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye üzerinden köpek sahiplerine sert çıktı: Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, pitbull saldırısına uğrayan talihsiz Asiye'ye değindi. Kapıcı olan baba Hüseyin Ateş'in işten atıldığı ve evinden kovulduğu bilgisi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, babaya iş verileceğini söyledi.

DOKU NAKLİ YAPILACAK

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpek tarafından sitenin bahçesinde saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edildi. Talihsiz kızın tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Asiye Ateş'in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi.

UZUV KAYBI OLMAYACAK

Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Operatör Doktor Abdulkadir Calavul, ameliyatın oldukça zorlu olduğunu ve 6 saat sürdüğünü belirti. Calavul, Asiye'de herhangi bir uzuv kaybının söz konusu olmayacağını ancak şu anda yüz felci muayenesi ve ses işitmesini yapamadıklarını belirterek, "Hasta ilk geldiğinde durumu çok kötüydü. Bilinci kapalı ve entübe şekildeydi. Bize geldiğinde başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ kulak bölgesi, sağ yanak bölgesi, solda ense bölgesinde kemiği kopmuş şekildeydi. Yine saç derisini tamamen koparmış şekildeydi. Kopan dokuların hepsini yerine diktik. Gün geçtikçe daha iyiye gidecek. Tek sıkıntımız beyin bölümü açıkta olduğu için enfeksiyon ihtimaline karşı antibiyotik veriyoruz. Enfeksiyon kapmazsa herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Bu risk dolayısıyla yoğun bir şekilde takip etmekteyiz. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Damarları, sinir dokularını, koparılan saç derilerini diktik. Herhangi bir uzuv kaybı söz konusu olmayacak ancak çocuk hasta olduğu için şu anda yüz felci muayenesini ve ses işitmesini yapamıyoruz" diye konuştu.

ATEŞ AİLESİNE DEVLET ELİ UZANDI

Son olarak baba Hüseyin Ateş'in sitede kapıcı olduğu ve Asiye'ye saldıran köpeklerin site yöneticisine ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ülkede infiale sebep olması üzerine baba işten atıldı ve evden çıkarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan ve artık ne bir işi ne de başını sokacak evi olduğunu söyleyen babaya devlet eli uzandı.

"BUNLARIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm aileye destek olunacağını duyurdu. Köpek sahiplerinin de yaptıklarının bedelini ödeyeceğini belirtti. Erdoğan açıklamalarının devamında, "Asiye yavrumuzu dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne naklettik, orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Biz de anneyi de babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, çok daha ideal bir yere inşallah çalışmak üzere sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEYAZ TÜRKLER, SAHİP ÇIKIN HAYVANLARINIZA"

Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde yine Asiye'ye değinen Erdoğan, "İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Asiye yavrumuz hamdolsun emin ellerde. Dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne götürdük. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

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