Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne hizmet ediyorlar, ne de hizmet edilmesine müsaade ediyorlar"

22.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirerek,"Günü kurtarmanın rant peşindeler. Ne hizmet ediyorlar, ne de hizmet edilmesine müsaade ediyorlar. Biz son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık" dedi.



İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun (Kuzey Ege Otoyolu) açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra programı kapsamında Kınık ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Belediye önündeki Cumhurbaşkanlığı otobüsünün üzerinden halka seslenen Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandı. Erdoğan'dan önce programda konuşan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kınık'ta ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getirirken, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da halkı selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.



Daha sonra konuşan yapılan hizmetlerden bahsederek, muhalefete eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kınık halkı bir kez daha yüksek bir oy oranıyla, bize, partimize ve ilçesine sahip çıkarak AK Partili kadrolara durmak yok yola devam dedi. Kınık tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden, özellikle gönül belediyeciliğinden yana kullandı. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Seçim başarımızda emeği olan milletvekillerimizi, il teşkilatımızı, ilçe teşkilatımızı, sandık müşahidinden mahalle temsilcisine kadar tüm dava arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. MHP'li kardeşlerime de destekleri, gayretleri için özellikle teşekkür ediyorum. Zira, Cumhur İttifakı karşımızdaki malum Millet İttifakı adı altında aslında terör örgütüyle el ele, omuz omuza olanlara karşı tüm cumhurun ittifakıdır. Sadık Doğruer kardeşim 2014'ten bu yana size aşkla hizmet ediyor. Kınık'ın parmakla gösterilecek bir yer olması için gece gündüz koşturuyor. Biz yanındayız, arkasındayız. Bütün tecrübe deneyim, imkanlarımızla yanındayız ve kendisini kutluyoruz. İlçemize hizmet seferberliğinde dün olduğu gibi Sadık kardeşimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Siz her türlü iftiraya rağmen AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. İnşallah biz de sizin güveninize layık olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Az önce Binali Bey kardeşim söyledi. Buraya nereden geliyoruz? Muhteşem bir yolun açılışını yaptık. ve bu yol sizin de özellikle yolculuğunuzu kolay kılacak. Hakikaten muhteşem bir otoyol açtık. Bak bölünmüş yol değil, otoyol açtık. Yol medeniyettir. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Birileri gibi değil, lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil, buralarda olanlar işte bize güç kuvvet verenler. 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 96 kilometre uzunluğundaki Çandarlı - İzmir otoyolunu açtık ve buraya geldik. İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz? 'Vakit nakittir' demiş, boşuna dememişler bunu. Onun için vakti nakde dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz. Bizden öncekiler niye yapmadı? Binali bey kardeşimin ulaştırma bakanlığından tut başbakanlığı da dahil olmak üzere onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Ne dedik biz? ya bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım. Kaza riskini azaltalım. ve nitekim kaza riski bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Çünkü eğer yollarınız güzelse kazalar azalır. Yollarınız güzelse akaryakıt azalır. Bütün bunları işte bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni daha şimdiden başkentimizin, Ankaramızın sembolleri arasına yerleştirdik. Ankara'ya muhakkak gelin" dedi.



"(Yalova Belediyesi) Milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi"



40 yıllık siyasi hayatında hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değildir. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerle çıktık. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor. Fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor. Bunların millete memlekete hizmet gibi dertleri olmadığını biliyoruz. Günü kurtarmanın rant peşindeler. Ne hizmet ediyorlar, ne de hizmet edilmesine müsaade ediyorlar. Biz son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Kınık'ta 24 derslikli okulun yapımını tamamladık. Kınık devlet hastanesini tamamlayıp hizmetinize sunduk TOKİ vasıtasıyla 276 konut yaptık hak sahiplerine teslim ettik. İlçemizi doğal gaza kavuşturduk" diyerek, Kınık'a yapılan diğer projeleri sıralayarak, konuşmasını sonlandırdı.



Erdoğan, konuşmasının ardından Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kınık programında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, belediye başkanları, il yönetimi ve partililer eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA