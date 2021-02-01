Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti

01.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:53

AK Parti Adana kongresine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonda çalan Müslüm Gürses şarkısını Orhan Gencebay'ın zannedip "Orhan Baba'ya ve eşine selamlarımı gönderiyorum" dedi. Bir süre sonra hatasını fark eden Erdoğan, "Müslüm Baba'yı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine video konferansla katılıyor.

"HASRET KALMIŞIZ BUNLARA"

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, Adana'yla bağlantıda olduğu sırada çalan Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısını çok beğenerek bir kez daha çaldırdı. Bu sürpriz karşısında şaşıran ve gülümseyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hasret kalmışız bunlara" dedi.

MÜSLÜM GÜRSES YERİNE ORHAN GENCEBAY'I ANDI

Ardından sözü tekrar alan ve "Bir tarafta Orhan Baba, bir tarafta marşlarımız, maşallah… Orhan Baba'ya ve eşine selamlarımı gönderiyorum" diyen Erdoğan, şarkının gerçek sahibini hatırlayarak "Bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermek de fayda var. Müslüm Baba'yı da rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti

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