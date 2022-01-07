Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır. Kültür birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere tüm fertlerimize ulaştırana kadar çalışmalıyız." - İSTANBUL
Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu: (1)
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