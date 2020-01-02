Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı.

02.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:31

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (3)

Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz."

Erdoğan: "Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz"
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