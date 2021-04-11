Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik."
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur