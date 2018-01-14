Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre dönüşünde Kırıkkale'de mola verdi

KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta katıldığı il kongresi dönüşünde Kırıkkale'de bir dinlenme tesisine uğradı.

Yozgat'ta düzenlenen 5. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre dönüşünde Kırıkkale'de bir dinleme tesisine uğradı. Dinlenme tesisinde Cumhurbaşkanı'nı Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve AK Partili yöneticiler karşıladı. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla ilgilenen Cumhurbaşkanı çocukları da unutmadı. Korumalar aracılığıyla çocuklara hediyeler dağıtıldı. Tesis çıkışında ise Kırıkkalespor taraftarları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.