NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi
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NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan'ın burada kalacağı otelin önüne gelen çok sayıda Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Bu yıl bir kez daha Belçika'da toplanması kararlaştırılan NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet de Brüksel'e gitti. Yarın gerçekleştirilecek zirve öncesi Brüksel'de kalacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılaştı.

FİLİSTİNLİLER DE GELDİ

Erdoğan, otele gelişinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen ve aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da makam aracından vatandaşları selamladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra konaklayacakları otele girdi.

Bu arada, Belçika'da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen Filistinli Sadam Oubidat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onu görmek için otelinin önüne geldiğini söyledi.

"ARAP ÜLKELERİ BİZE YAPILANLARA SESSİZ KALDI"

Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını dile getiren Oubidat, "Arap ülkeleri bize yapılanlara karşı sessiz kalıp, saklanırken, Erdoğan her zaman bizim için mücadele etti. İslam dünyasının onu örnek alması gerekiyor. Geleceğini duyduğumda çok heyecanlandım ve onu görme fırsatını kaçıramazdım, bu yüzden buraya geldim." ifadelerini kullandı.

NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi
NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi
NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi
NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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