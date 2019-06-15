Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeleri kapsamında Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. - DUŞANBE
Kaynak: İHA
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