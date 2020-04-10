Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup gönderdi. Erdoğan, Johnson'a gönderdiği mektubunda, "Bu salgın hastalıkla mücadelenizde zatı alilerinize acil şifalar diliyorum." dedi.

10.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başbakan, Değerli Dostum,

Öncelikle, tedavi sürecinizin bir an evvel sonuçlanarak sağlığınıza kavuşmanız için en samimi dileklerimi yinelemek istiyorum.

Ülkemiz için önemli bir stratejik ortak, güçlü bir müttefik ve değerli bir dost olan Birleşik Krallık'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından maalesef en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olduğunu biliyorum. Bu zorlu dönemde, başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Birleşik Krallık halkına, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

"BİRLEŞİK KRALLIK MAKAMLARININ ALDIĞI ÖNLEMLERİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Birleşik Krallık makamlarının Kovid-19 salgını karşısında aldığı önlemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu çerçevede, başta hükümetiniz üyeleri ile Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları olmak üzere, bu sınayıcı dönemde çaba gösteren herkese üstün başlarılar diliyor; dost Birleşik Krallık halkının bu trajediden asgari seviyede kayıpla çıkmasını temenni ediyorum.

Hemen hemen her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye için vazgeçilmez ortaklardan biri olan Birleşik Krallık, ülkemizle dayanışmasını çeşitli vesilelerle birçok kez göstermiştir. Son olarak, Dışişleri ve Birinci Bakanınız Sayın Dominic Raab'ın 3 Mart 2020'de, Savunma Bakanınız Sayın Ben Wallace ile Türkiye Ticaret Elçiniz Lord Robin Janvrin'in ise 12-13 Mart 2020'de ülkemize gerçekleştirdikleri resmi ziyaretler, bunun en güncel tezahürleri olmuştur.

"SALGININ ARDINDAN SİZİ ÜLKEMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Biz de, zor günler geçirmekte olan dost ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la dayanışmamızı göstermek için bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.

Bu salgın hastalıkla mücadelenizde zatı alilerinize bir kez daha acil şifalar diliyorum. Küresel olarak yaşamakta olduğumuz bu zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra göreve geldiğiniz günden bu yana sürdürmekte olduğumuz samimi ve yoğun iletişimi taçlandırmak ve ikili iş birliğimizi Brexit sonrası dönemde daha da ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla ata toprağınız olan ülkemizde sizi ağırlamak istediğimizi vurgulamak istiyorum"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisi konulan, ve yüksek ateş, öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek." ifadelerine yer verilmiş açıklamada, Johnson'ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
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