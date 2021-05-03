Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Mahruze teyze, şimdi Soylu ve Yıldırım'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Mahruze Keleş, evinde gerçekleşen ziyaretlere ilişkin detayları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Nur akıyor suratından" diyen Keleş, şimdi evinde misafir etmek istediği isimlerin ise Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

2019'daki yerel seçimler öncesinde pazarda karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Sana kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle tanınan Mahruze Keleş, İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından evinde ziyaret edilmişti. Keleş de her fırsatta olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getirmişti.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" diyen Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti.

"NUR AKIYOR SURATINDAN"

Keleş ise bir yıllık süreçte evinde ağırladığı siyasi isimlerle ilgili konuştu. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Keleş; Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: "Dünyalar benim oldu, dileklerim kabul oldu. Cumhurbaşkanım gibi bir tane yok dünyada. Cumhurbaşkanım bambaşka. Televizyonda görüyordum ama buradaki bambaşkaydı, nur akıyor suratından. Bir daha böyle birisi dünyaya gelmez. Cumhurbaşkanımın kıymetini bilelim."

''KEŞKE ERDOĞAN'IN PEŞİNDE OLSAYDI"

Mahruze Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yerel seçimleri öncesinde pazarda karşılaştığını anımsattı. "İmamoğlu'ndan da Allah razı olsun, onun vesilesiyle Cumhurbaşkanımgeldi" diyen Keleş, şunları dile getirdi: "Benim kapıma gelenden Allah razı olsun. Kılıçdaroğlu da geldi, Allahrazı olsun. İmamoğlu ile de pazarda karşılaştık, ondan da Allah razı olsun. Ben çağırdım da buraya getirmedim, kendi geldi. Güler yüzü yetiyor onun da. Ben doğrusunu konuşuyorum. Keşke Tayyip Erdoğan'ın peşinde olsaydı."

''BANA KUR'AN HEDİYE ETTİ, HER GÜN OKUYUP ONA DUA EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı'nı çok samimi bulduğunu söyleyen Mahruze Keleş, "Tayyip Bey çok sıcakkanlı, samimi. Telefon etmişti şimdi gelmek nasip oldu. Boş adam değil. Çalışan adam. Ancak nasip oldu. Ben uçuyorum benim evime geldi diye. Eğer benim ketelerimi beğendiyse, Emine Hanım'la telefon etsin bana. Cımcık mantı da gönderdim. Öz kardeşimi davet etsem gelmez. Cumhurbaşkanımız bana Kuran-ı Kerim hediye etti. Her gün okuyup ona dua edeceğim." dedi.

SIRADA YILDIRIM VE SOYLU VAR

Mahruze Keleş, ''Aynı memleketlim, hemşehrim Binali Yıldırım'ı da evime bekliyorum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu da. Yıldırım da gelecek, Soylu'm da. Annesi vefat etmiş, üzüldüm. Allah rahmet eylesin.'' diyerek iki isme çağrı yaptı.