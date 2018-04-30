Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çağrısı Üzerine Şehit Yakınına Verdiği Sözü Tuttu

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısı üzerine 10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere düğün salonunu ücretsiz tahsis eden iş adamı, şehit yakınları için verdiği sözü de tutarak bir çiftin 5 bin liralık düğün masrafını karşıladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dolarlarınızı bozdurun' çağrısı üzerine 10 bin dolarını bozdurup makbuz getirenlere Mart ayında düğün salonunu ücretsiz tahsis eden iş adamı Fatih Demir, şehit ailelerine 5 bin liralık düğün paketini ücretsiz yapacağını duyurmuştu.

Doları bozdurup makbuzunu getirenlere ücretsiz düğün yapan iş adamı Demir, bu kez şehit yakınlarına verdiği ücretsiz düğün sözünü tuttu. Gaziantep'te 13 Temmuz 2016'da devriye görevindeyken açılan ateş sonucu şehit edilen Hüseyin Gümüş'ün yeğeni İbrahim Halil Gümüş'ün müracaatı üzerine düğün, salonda ücretsiz yapıldı.

Vali ve Emniyet Müdürü nikah şahidi oldu

Düğüne Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, eşi Esra Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eşi Elif Tahmazoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı Tahmazoğlu tarafından kıyılan nikaha Vali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Karaduman ile eşleri Hatice Nur Yerlikaya, Esra Karaduman ve Elif Tahmazoğlu şahitlik etti. Atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını Fatma Nur Kaya'ya veren Vali Yerlikaya, "Sizlerin ve bizlerin şahitliğinde çiftimizin nikah akitlerini yaptık. Her iki cihanda mutluluk dilerim. Hayırlı nesiller, evlatlar versin. Şehitler ölmez. Gümüş ailesini ve tüm şehitlerimizin ailelerini seviyoruz. Onların sevinçleri, şehrimizin sevinci. Bu sevinçli günlerinde sizlerle bir aradayız, dua ediyoruz. Onların mutluluğu, bizlerin mutluluğu. İlk günkü gibi, sevgileri eksilmesin, artsın daimi olsun" diye konuştu.

Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol, şehit ailesi ile çekilen fotoğrafın ardından salondan ayrıldı. Çift, sade bir merasim ile dünya evine girdi.

İş adamı Fatih Demir ise 10 bin dolar bozduran herkese verdiği ücretsiz düğün paketi sözünden sonra Erdoğan'ın seferberlik çağrısı üzerine, şehit yakınlarına verdiği ücretsiz düğün sözünü de tutmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

Çiftin yakınları ise gelin ve damada ömür boyu mutluluk dileyen iş adamı Fatih Demir'e teşekkür etti. - GAZİANTEP