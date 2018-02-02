Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başlattığı Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas'ta açılan kurslara okuma yazma bilmeyen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında okuma yazma bilmeyen vatandaşlar açılacak kurslara kayıt oldu.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın görevlilerle vatandaşların kayıtlarını yaptı. Kayıt yaptıran vatandaşlara defter, kalem ve silgi hediye edildi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, bütün kurumlarla bu kampanyaya hazır olduklarını belirtti.

Geçen yıl 770 kişiye okuma yazma sertifikası verdiklerini bildiren Altınsoy, "İlimizde her yıl ortalama 800 kişi okuma yazma kursu alıyor. Sivas'ta yaklaşık 25 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Bunu da sıfıra indirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kursa kayıt yaptıranlardan 66 yaşındaki Döne Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kursa kayıt yaptırdığını dile getirerek, "Okuma, yazma öğreneceğim, çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Kursa eşiyle kayıt yaptırmaya gelen Abdullah Duman (53) da "Eşimi aldım okuma yazma öğrenmek için geldim. Allah nasip ederse öğreneceğiz." dedi.