Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayvalık Ziyaretindeki Fotoğrafı Tablo Haline Getirildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan'ın, geçen yıl Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne yaptığı ziyaret sırasında eşi Emine Erdoğan ile birlikte zeytin hasadı yaparken çekilen fotoğrafı tablolaştırılarak, kendisine hediye edildi.



Geçen yıl Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşakın Erdoğan'ın eşi Emine Eroğan ile birlikte zeytin toplarken, zeytin sepetiyle objektife gülümseyen fotoğrafı, işadamı Ahmet Sucu'nun isteği üzerine, ressam arkadaşı Ata Mahmut Altınok tarafından tablo haline getirildi. Tablo, Ahmet Sucu tarafından geçen ay Balıkesir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.



Ressam Ata Mahmut Altınok, Ahmet Sucu'nun isteği üzerine fotoğrafı tuvale aktardığını söyledi.



İşadamı Ahmet Sucu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılki ziyaretinin ardından zeytinde 30 kuruşluk artış olduğunu ifade ederek, tabloyla kendisine teşekkür ettiklerini söyledi. Sucu, "Onlar geçen sene 28 Kasım'da gerçekleşen ziyarette; Pelitköy'de zeytin hasadı yapıldı, benim fabrikada da bu hasadın üretimi yapılmıştı. O ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımızın eşiyle çekilen fotoğrafını, arkadaşım Ata Mahmut Altıok tablo haline getirdi. Ben de geçen ay Balıkesir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanımıza zeytinin bir nişanesi olarak hediye ettim" dedi.



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Ayvalık'ı 61 yıl sonra ilk kez bir cumhurbaşkanının ziyaret ettiğini kaydeden Sucu, "Ben Ayvalık'ta 10 yıl, Ziraat Odası Başkanlığı görevinde bulundum. Biz, hep Ankara'dan sektör için bir şeyler istemeye gittik. Başkent'te birçok kapıyı aşındırdık. En azından şu anda bizim bu derdimizi dinleyen, bizim derdimize derman olan bir makam var artık. Bunu tüm çiftçi arkadaşlarımız da biliyorlar zaten. Bunu söylerken hiç kimseyi yermek ya da kimseyi sınamak gibi bir niyetim yok. Cumhurbaşkanımızın Ayvalık'ı ziyaret etmesi ve o ziyarette sektörün sorunlarını bizden duyması bizim için büyük bir şerefti" diye konuştu.



- Balıkesir