Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı

29.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. Emine Erdoğan, o anlara ilişkin fotoğrafları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Engelli olan 'Leblebi'nin keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı

"CUMHURBAŞKANIMIZI LEBLEBİ İLE UĞURLADIK"

Emine Erdoğan paylaştığı fotoğrafta ise "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" notuna yer verdi. Emine Erdoğan'ın paylaştığı bu anlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı

Kullanıcılar kısa süre içeresinde paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yaptı. Kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Seren Serengil Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Cüneyt Çakır Güven Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:05:24. #1.14#
title