Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan'ın barınaktan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpek mesaiye uğurladı. Emine Erdoğan, o anlara ilişkin fotoğrafları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden mesaiye uğurladı.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Engelli olan 'Leblebi'nin keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI LEBLEBİ İLE UĞURLADIK"

Emine Erdoğan paylaştığı fotoğrafta ise "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık" notuna yer verdi. Emine Erdoğan'ın paylaştığı bu anlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar kısa süre içeresinde paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yaptı. Kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı