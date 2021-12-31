Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini en çok etkileyen iki kalemin Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Karakaya olduğunu belirterek, "Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır ama korkmamışlardır. Çok önemli. Hasan Karakaya kardeşimiz köşesinde işte bunu başarı bir şekilde yürüttü." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"ndaki konuşmasında, Akit Medya Grubunun yöneticilerine Karakaya'nın hatırasına sahip çıkan bu anlamlı program dolayısıyla teşekkür etti.

Basın dünyasının mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere programda yer aldıklarını dile getiren Erdoğan, Karakaya'nın ebedi aleme 6 önce uğurlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretlerinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle Karakaya'nın 30 Aralık 2015'te kaybedildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Beraberdik. Ashab-ı Suffe'de sohbetimizi yaptık. Sohbetten sonra otele geçtik. Bir müddet sonra da Hasan Karakaya kardeşimizin kalp krizi geçirdiği haberi bize geldi. Şüphesiz ki bizler ölüme inanmış insanlarız. Hele hele Medine-i Münevvere'de Ashab-ı Suffe'de sohbeti yap, ondan sonra böyle bir kalp krizi neticesinde Hakk'a yürü. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşoruydu. Üstadın ifadesiyle 'Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın/Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın.' dediği gibi Hasan Karakaya kardeşim de aynen bu ifadelerin kalemiydi."

Erdoğan, vefatının 6. seneyi devriyesinde basının cesur kalemi Hasan Karakaya'yı bir kez daha rahmetle yad ettiğini dile getirerek, Karakaya'nın ailesine, dostlarına, okurlarına, Akit Medya Grubundaki mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"Rabb'im Hasan kardeşimizden razı olsun, mekanını cennet eylesin." diyen Erdoğan, Karakaya hakkında hazırlanan kısa videonun beraberce izlenildiğini, basının bu yürekli kaleminin engin ruh ve gönül dünyasına şahitlik edildiğini söyledi.

"Rabb'im, Hasan kardeşimizin duasını emanetini Peygamber Efendimizin şehrinde alarak adeta kabul buyurdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben hep şunu söylerim. Dünyamda iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir, üstat Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır ama korkmamışlardır. Çok önemli. Hasan Karakaya kardeşimiz köşesinde işte bunu başarı bir şekilde yürüttü." ifadelerini kullandı.

Rahmetli Hasan Karakaya'nın bir soru üzerine, en büyük hayalinin "Peygamber Efendimizin zamanına giderek onun mübarek dizinin dibinde ders dinlemek olduğunu" söylemesini çok anlamlı bulduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı röportajda merhum Karakaya vefat ettikten sonra hayırla anılmayı murat ettiğini dile getiriyor. Evet belki Hasan kardeşimiz Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselamı dünya gözüyle göremedi, Asrı Saadet'te yaşama, onun dizinin dibinde söylediklerini dinleme şerefine nail olamadı ama o son nefesini Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin şehrinde, onun manevi huzurunda vermekle müşerref oldu. Dünya yolculuğunu tıpkı gönlünden geçirdiği gibi Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de Resulullahı Aleyhissalatu Vesselam ziyaret ettikten hemen sonra hitama erdirdi. Rabb'im, Hasan kardeşimizin o samimi duasını, o samimi niyazını, emanetini Peygamber Efendimizin şehrinde alarak adeta kabul buyurdu."

(Sürecek)

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri

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