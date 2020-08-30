Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları diploma töreninde önemli açıklamalar yaptı. Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Ok yaydan fırlamıştır" diyerek "Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Her bedeli ödemeye hazırız" restini çekti.

30.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ".Doğu Akdeniz'de kararlı duruşun devam edeceğini söyleyen Erdoğan, 'Hodri meydan' diyerek "Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden yapılandırdığımız Milli Savunma Üniversitemizin mezun sayısı 19 bin 600'e ulaşmış bulunuyor. MSÜ'ye bağlı Harp okullarımızın başarılı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Yeni yapısıyla üniversitemizin her geçen yıl daha da güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Artık bu noktadan geri gidiş asla söz konusu değildir olmayacaktır.

Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz. TSK'yı da içeriden çökertme girişimlerinin boşa çıkması milletimizin ordumuzu sahiplenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir. Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

"SALDIRILAR MÜCADELE AZMİMİZİ PERÇİNLEDİ"

Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Geldiğimiz yer geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin çıkarlarını koruma hususunda kararlılığını görmüştür.

Biz mücadeleden kaçmayız, biz bu mücadelede şehitler gaziler vermekten çekinmeyiz.

YUNAN HALKI KİFAYETSİZ YÖNETİCİLERİ YÜZÜNDEN BAŞLARINA GELECEKLERİ KABUL EDİYOR MU?

Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyorum.

Türkiye tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir devlet olmamıştır, sömürge lekesi olmayan nadir devletlerden biridir. Bizim fetih anlayışımız inanç, köken, meşrep ayrımı gözetmeksizin vatan toprakları üstündeki herkesin yaşamasını ve yaşatılmasını ifade eder. Ayağımızın bastığı her yerde gönüller kazanmanın, imar etmenin, eser bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor.

"OK YAYDAN FIRLAMIŞTIR"

Dünya beşten büyüktür haykırışımla küresel bir uyanışa vesile olduğumuz bu süreç gümbür gümbür devam ediyor. Maalesef ülkemizdeki bazı kesimler de bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alet olmaktadır. Dünyadaki koronavirüs salgınıyla en başarılı mücadelelerden birini yürütmemize rağmen bu hususta Türkiye'yi karalamaya çalışanlar gerçek niyetlerini ve yüzlerini ortaya sermişlerdir. Güvenlikten kadın cinayetlerine kadar her konuda benzer çarpıtmalara rastlanmıştır. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiyesi'ni miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Ağustos ayı tarihimizde zaferler ayı olarak yerini almıştır. Batı'da ise Belgrad'ın fethinden Mohaç'a kadar uzanan pek çok zaferi yine Ağustos'ta kazandık. Kıbrıs'ı da bir Ağustos ayında vatan topraklarımıza kattık. Büyük Taarruz da Ağustos ayının milletimize bir hediyesidir. Fırat Kalkanı harekatımızı da dört yıl önce bir Ağustos ayında gerçekleştirdik.

"HİÇBİR ZAFER DİĞERİNİN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR"

Tarihteki hiçbir zafer bir diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir öncekinin tamamlayıcısı, bir sonrakinin habercisidir. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz havasıyla, deniziyle, karasıyla yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır. Bugün mezun olan teğmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Üniversitemizin yönetimine ve eğitim kadrosuna şahsım, milletin adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş ülkelerden gelerek eğitim ve öğretimlerini tamamlayan teğmenlerimize de gittikleri yerlere en kalbi selamlarımızı götürmelerini rica ediyorum. Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

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