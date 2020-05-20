Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir" dedi.

20.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:12

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yeni reform paketleriyle ilgilendiklerinin sinyalini vererek; hakim ve savcılığın para kazanmak isteyenler için yanlış bir meslek seçimi olduğunu söyledi.

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR SÖZÜ REHBER OLMALI"

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın kura töreninin hayırlı olmasının diliyorum. Bugün 1379 hakim ve savcımıza meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum. Mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan 'adalet mülkün temelidir' sözü daima sizlerin rehberi olmalı." sözlerine yer verdi.

"ŞAN ŞÖHRET İSTEYEN YANLIŞ MESLEK SEÇMİŞTİR"

Erdoğan açıklamasının devamında, "Hakim ve Savcı'nın asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrinize vermemenizi istiyorum. İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir. Sizin esas göreviniz sessiz sedasız üzerinize düşeni yapmaktır. Üstleneceğiniz ağır yükün bilincinde olduğunu biliyorum." dedi.

"YENİ REFORM PAKETLERİYLE MİLLETİMİZİN HUZURUNDA OLACAĞIZ"

Bu alanda standartları yükseltecek çalışmaların hazırlığından bahseden Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, attığınız her adımda verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir

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