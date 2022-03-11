Cumhurbaşkanı Erdoğan "Giderlerse gitsinler" demişti! Bakan Koca'dan hekimlere yönelik dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Konuşmasında şehir hastanelerinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Adeta ülkemizde hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları takip eden birisiyim. 'Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar.' Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır" demişti.

"GİDİYORLARSA GİTSİNLER"

Devlet ve şehir hastanelerinde görevli doktorların istifa ederek ya özele ya da yurt dışına geçtikleri yönündeki haberlere de tepki gösteren Erdoğan, "Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA: ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bugün 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlere yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi.

Koca, toplum ve tıp camiası olarak zor günlerden geçildiğine işaret ederek, "2 yıldır küresel bir salgın hastalık tecrübesi yaşıyoruz. Salgın, nerede yaşarsa yaşasın, her bir insanımızın iliklerine kadar hissettiği bir tehditti. Fakat bu tehdidi en çok hissedenler, bizler, ölümü göze alarak mücadele veren biz hekimler olduk. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının hatırası kalbimizde. Onları saygıyla yâd ediyorum. Kıymetli hekim adayları, bize gelen insanların dertli, derdinin dermanını bizde arayan insanlar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Seçtiğiniz nadide meslek, size insanlığın ortaya koyduğu en yüksek değerlerin karakter heykeli olma ayrıcalığını sunmaktadır. Bu hakikat emek vermeye, ertesi gün aşılacak zorluklara bugün katlanmaya değer" dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Sağlıkta şiddetin en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. Koca, bu konuda Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri yeni hukuki düzenlemeler hakkında da bilgiler verdi ve şunları söyledi: "Bu mesleğin ve sağlık sisteminin, salgının ağır döneminde ele alınması mümkün olmayan, şimdi ise salgınla mücadele ciddiyetinde ele aldığımız sorunları var. Şiddet bunlardan biri. Dün, değerli Adalet Bakanımız ve yüksek yargı mensuplarının katılımı ile bir sempozyum gerçekleştirdik. Orada, hakkımızın hukukumuzun korunması konusunda ısrarlı, kesin bir talebim oldu. İtiraf edeyim ki, camiamın mutsuzluğu ve derin kaygısı yaptığım konuşmayı teamüllerin dışına çıkardı. Adalet Bakanımızın ve yüksek yargının sizleri anladığını bilin. Yine bilin ki, adalet anladığında hükmün beyanı yaklaşıyor demektir. Adalet Bakanımıza göreve gelişinden itibaren gösterdiği kararlılık için sizler adına ve sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün, meslek hayatımızı çok yakından ilgilendiren Malpraktis davalarının suiistimali de gündemdeydi. Gelişmeleri özetleyen cümle Adalet Bakanımıza aittir: 'Hekimler de tıpkı hâkimler gibi korunacak.' Bunun bir devrim olduğunu söylüyorum ve bu iddiama karşı çıkacak kimse olamayacağını ilave ediyorum. Bir konu daha var. Hekimlerin ücretlerinin mesleklerine uygun ve adil olması! Bu konuda, aranızda, sorunu bugünkü gibi yaşayan olmayacağını düşünüyorum. Abi ve ablalarınıza kıyasla sorunsuz bir meslek hayatınıza başlayacaksınız."

"GÖZLER BAŞKA YERE ÇEVRİLMESİN"

Bakan Koca, üç şeyi çok önemsediğinin altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Hekimlik mesleğinin saygınlığının hekimlerin elinden, inanç kaybıyla, zarar görmemesini çok önemsiyorum. Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum. İstiyorum ki, benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin. Bunlar için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. 14 Mart Tıp Bayramınızı yürekten kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

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