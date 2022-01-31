Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç öğretmenin atandığı ili duyunca espriyi patlattı: Oo tam da mevsimi

ARDAHAN (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle, 15 bin sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı. Erdoğan'ın butona basmasıyla kura çekimi gerçekleşirken, ekranda görev yerini gören genç öğretmenler, büyük bir mutluluk yaşadı.

"İKİNCİ DÖNEMİ KESİNTİSİZ TAMAMLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona basıp atamaları gerçekleştirmeden önce kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

ARDAHAN ESPRİSİ SALONDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Daha sonra atamaların gerçekleştirilmesi ile öğretmenler büyük sevinç yaşadı. Kürsüden tek tek gençlere nereye tayin olduklarını soran Erdoğan, bir öğretmenin Ardahan'a atandığını duyunca espriyi patlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert geçen kış mevsimi ile ünlü ilimiz için "Oo tam da zamanı" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.