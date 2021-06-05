Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filyos Liman Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" müjdesini veren Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" ifadelerini kullandı.

"3 aşamalı çıkarma planı"

"Bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. "Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık. Bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik. Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz. Kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesisleri olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Koca Yusuf adı verilen burada Türk biomaskesiyle Türk polisine sunulan tam ve yarı gaz maskeleri de burada üretilecek. İhracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması, iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Mendireği ile limanı ile aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz gayet muhteşem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde dünyayı ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir. Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat. Filyos yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası. İlk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından Mayıs ihracat rakamlarımız yeni rekorlarla açıklandı. Yüzde 7'nin devam edeceğinin ispatı Mayıs ayında gerçekleşen ihracattır. Bay Kemal bu rakamları iyi takip et. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka sevindirici haberdir. Artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme, kuru yük ticareti hacmine sahiptir. Üst yapı, ekipman ve işletme süreçleri yap, işlet, devlet modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez, bunu bizim ekibimiz bilir. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının, boğazların yükünü hafifletecek Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryoluyla güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Limanın inşasında emeği geçen bakanlığımızdan, yüklenici firmaya, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. "Erdoğan, 'Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi Projesi'nin parçasıdır. Endüstri bölgesi, limanı, demiryolu ve ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi kompleksi sunuyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi için sanayi ve teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. "

"Yeni bir doğal gaz keşfi"

Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni bu vizyonla ilan ettik. Bölge 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Havalimanı, demiryolu, karayolu bağlantılarına sahip muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor. Büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması, dış ticaret açığının azalması konusunda çalışacak. Özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak. İnşallah önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretim, ihracat, istihdamına çok önemli bir katkı sunacak. Bu bölgenin stratejik özelliğini arttıran bir diğer husus da, evet biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantılı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih sondaj gemiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle sismik araştırmalarını hem de sondaj araştırma çalışmalarını yapıyoruz. Bütün bunları yaparken 'acaba kim ne der' yok, ya 'biz ne deriz' var. Karar bizim. Şimdi yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı, hayırlı olsun" dedi. Bülten

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Kaynak: Habermetre