Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz"
14.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı