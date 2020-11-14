Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz"

14.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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