Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bizim çocuklar başardı" haberini inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bizim çocuklar başardı" haberini inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Eylül'ün yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı törende 12 Eylül darbesi sonrası çıkan ve ABD'nin "Bizim çocuklar başardı" diye aktardığı haberi uzun uzun incelediği belirtildi.

14.09.2020 07:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:16

Türkiye'nin demokrasi tarihine konulan dinamitlerden olan 12 Eylül darbesinin geçtiğimiz gün yıl dönümüydü. Bu nedenle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir tören düzenlendi. Tören öncesi sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bulunan bir haber küpürünü dikkatlice incelediği ifade edildi. Söz konusu haber ise CIA'in Türkiye şefi olan Paul Henze'nin 12 Eylül darbesini ABD Başkanı Carter'e, "Bizim çocuklar başardı" şeklinde aktardığı sözleri.

CUMHURBAŞKANI'NIN DİKKATLİCE İNCELEDİĞİ HABER

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın dikkatlice incelediği haberle ilgili şunları yazdı: Erdoğan, Çiller ve Bahçeli adada 12 Eylül'le ilgili olarak açılan sergiyi gezmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir gazete haberinin önünde durmuş, dikkatlice okumuş. Merak ettim, soruşturdum. Erdoğan, CIA'in Türkiye şefi olan Paul Henze'nin 12 Eylül darbesini ABD Başkanı Carter'e, "Bizim çocuklar başardı" diye ilettiği haberin kupürünü incelemiş. Zaten konuşmasında da "Darbe haberi Washington'a ulaştığında, birilerinin 'Bizim çocuklar başardı' demesi, 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekânlarda 'Bizim çocuklar yine başardı' demek için bekliyordu" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Bizim çocuklar başardı' haberini inceledi

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