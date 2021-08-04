Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yanan ormanlar imara açılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir yetki vermedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin "Yanan alanlar imara açılacak" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Canlı yayınında konuşan Erdoğan, "Benim Kültür ve Turizm Bakanına vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Ormanlar yansın buralarda beton yığını inşa edelim, haşa. Betona nasıl olur da ben sahip çıkarım, böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

Türkiye, günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hummalı çalışmalar sonucu 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında çıkan 183 orman yangınından 167'si kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği 16 bölgede çalışmalar sürüyor. Bu yangınlar sürerken "Yanan alanlar imara açılacak" iddiaları ortaya atıldı.

KILIÇDAROĞLU: YAPILAŞMA YETKİSİNİ TURİZM BAKANI'NA VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yasalaşan Turizmi Tevşik Kanunu'na atıf yaparak, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" şeklinde suçlamada bulundu.

"BÖYLE BİR YETKİ VERMEDİM"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var; Benim Kültür ve Turizm Bakanına vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Eğer bunda kendisi dürüstse bunu ispat etmesi lazım. Ne başbakanlığım, nede cumhurbaşkanlığım dönemimde böyle bir yetki verdim, böyle bir şey yok. Ormanlar yansın buralarda beton yığını inşa edelim, haşa." ifadelerini kullandı.

"BAY KEMAL, SENİN YIKILAN YERLERDEN HABERİN YOK MU?"

Erdoğan, "Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler olarak; burada imar planlamalarını yaparken, ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak da AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu? dedi.

YANAN ALANLARA FİDAN DİKİLECEK

19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç diktiklerini belirten Erdoğan, "Bu yanan yerler böyle kalmayacak. Hemen anında dikeceğiz. Ağaç dikimine teşvik ediyoruz. Bazen okuldaki çocuklarımızla seferberlik ilan ediyoruz, fidan dikiyoruz" şeklinde konuştu.