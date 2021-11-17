ANKARA (Habermetre) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YALOVA'YA ÖZEL İLGİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk Ankara'da düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapmış olduğu görüşmede Yalova'da yapmış oldukları çalışmalar ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başkan Vekili Tutuk vasıtasıyla Yalovalılara selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapmış olduğu görüşme hakkında bilgi veren Başkan Vekili Tutuk; "Cumhurbaşkanımızın Yalova'ya olan ayrı bir sevgisi var. Şehrimize önem verdiğini bir kez daha yapmış olduğumuz görüşmede söyledi. Bizlerde kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmaları ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçireceğimiz projeleri anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özel Hediye

Yapılan karşılıklı görüşme sonrasında Başkan Vekili Tutuk tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına özel olarak Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde hazırlanan yüzde yüz Türk Pamuğundan üretilmiş özel hat sanatıyla adının yazılı olduğu çerçeve içerisinde Yalova Kağıdı hediye edildi.

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