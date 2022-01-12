Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Geçtiğimiz yıllarda öldürülen PKK'lı terörist ile samimi fotoğrafları çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Büyük tepki çeken kareler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından MYK toplantısında değerlendirildi. Erdoğan'ın hakkında fezleke düzenlenen vekil için kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılan sunumların yanı sıra güncel siyasi meseleler de gündeme geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPIN"

Bunlardan birisi de 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke oldu. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin

FEZLEKE SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre Erdoğan'ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

 Son Dakika: AK Parti sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez

Son Dakika: AK Parti sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title