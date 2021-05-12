Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık katı hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kongrelerinin ardından AK Parti'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu kapsamda Genel Merkez'deki başkanlık katı hazırlanarak Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevi verilecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde 8'nci katta yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Bayram sonrası odanın tamamlanmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Genel Merkez'de daha aktif bir şekilde görev yapacağı ifade ediliyor. Yine, partide, oda ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Numan Kurtulmuş ve Yıldırım arasında bir iş bölümü yapılacağı aktarıldı.

İKİ TECRÜBELİ İSİM TOPLANTILARA BAŞKANLIK YAPACAK

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a partideki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor. Son il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının Binali Yıldırım başkanlığında devam etmesini istemişti.

ERDOĞAN'DAN 'SAHADA OLUN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, kurmaylarına bayramdan sonra kademeli normalleşme sürecine uyarak sahada olunması talimatı verdiği öğrenildi. Buna göre, AK Parti kurmayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte tüm birimler, bayramdan sonra daha aktif bir şekilde sahada olacak. Kurtulmuş, bu talimatın ardından yeni atanan 7 başkan yardımcısı ile ilk kez geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Numan Kurtulmuş'un, yardımcılarından bayram sonrası sahada olmalarını istediği öğrenildi.

ERDOĞAN BİR SÜRE DAHA DANIŞMAN ATAMAYCAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde parti danışmanı bulunuyordu. AK Parti kongre sürecinin ardından tekrar bir görevlendirme yapılmadı. Erdoğan'ın bir süre daha partide danışmanının olmayacağı belirtiliyor.