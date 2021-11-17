Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Helalleşme" tepkisi: Sen önce başörtülü kızlarımdan helallik dile

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'den helallik almaya çıkıyorum" şeklindeki sözleri de vardı. Erdoğan, "Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl tanımlıyor? Sen önce başörtülü kızlarımdan bacılarımdan git helallik dile" dedi.

"CHP ELİNDEKİ SENARYOYU HAYATA GEÇİREMEYECEK"

CHP liderinin eline bir senaryo tutuşturulduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun bu senaryodaki rolünü başarıya ulaştıramadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje, eski Türkiye'yi hortlatma, ekonomimizi çökertme ve insanımızı esir alma projesidir. Ama başaramayacaklar. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değildir. Milletimiz her şeyin farkında. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder. Nasıl ki terör örgütleri ve finans baronları üzerinden kurulan tuzakları bozduysak, bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz sandığa gittiğinde bir bizim bunca yıllık eser ve hizmetlere bakacak bir de karanlık güçlere bakacak" sözlerini kullandı.

"MİLLİ ÇIKARLARIMIZA SOMUT DARBELER VURUYORLAR"

Konuşmasının devamında da CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir. CHP artık fiilen de artık pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Önceden ülkemizi yabancılara şikayetle başlayan süreç bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"NACİ BOSTANCI İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı 2023 seçimleri için görevinden affını istedi. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz.

"ETTİĞİ KÜFÜR YENİLİR YUTULUR DEĞİL"

Bu çatı altında milletvekilliğinin getirdiği duruşa sahip olmayanlar olsa da Meclis'imiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlığına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz kişilere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel Başkanı bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı? Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir.

"ESKİ TÜRKİYE'Yİ HORTLATMAK İSTİYORLAR"

CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje, eski Türkiye'yi hortlatma, ekonomimizi çökertme ve insanımızı esir alma projesidir. Ama başaramayacaklar. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değildir. Milletimiz her şeyin farkında. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder. Nasıl ki terör örgütleri ve finans baronları üzerinden kurulan tuzakları bozduysak, bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz sandığa gittiğinde bir bizim bunca yıllık eser ve hizmetlerimize bakacak bir de bu karanlık güçlere bakacak.

"KENDİSİNE VERİLEN GÖREVİ BAŞARAMADI"

CHP Genel Başkanı, kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını, yalanlarına ve iftiralarına milleti bir türlü inandıramadığını görünce, milletimize yalan söylemeye yöneldi. Desteksiz atıp kendisini boşa düşürüyor. Devlet nasıl yönetilir, uluslararası işleyiş neyi gerektirir, eldeki imkanlar neyi gerektirir bilmediği için önüne geleni söylüyor. Dilin kemiği yerine getirilmeyecek vaat sınırı yoksa, salla sallaya bildiğin kadar. Ama bazı hususlar var ki orada dikkatli olmak lazım. Daha dün Irak ve Suriye tezkerelerine evet diyenleri ihanetle suçlarken, bugün PKK'yı bitirmekten bahsediyor. Son günlerde bir de Helalleşelim demeye başladı. Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir. Ama Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl tanımlıyor, önce ona bakalım"

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