Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi. Aydın, Twitter hesabından, "İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Kılıçdaroğlu'na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık" paylaşımını yaptı. - ANKARA