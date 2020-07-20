Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Adası'nda zulme uğrayan Türklerin özgürleştiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye, Kıbrıs'ta barış, istikrar ve huzurun güvencesidir" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
20.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" dedi.

"BARIŞ HAREKATI, TARİHTEN SİLİNMEK İSTENEN HALKIN ŞAHLANIŞIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kıbrıs Türk'ü Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve varlığına kasteden teşebbüsü nihai olarak bertaraf eden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü vesilesiyle, Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyorum. Barış Harekatı, tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının adıdır. Bu harekat, Kıbrıs Türkü'nün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kastedildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 50 yılı aşkın bir süredir eşitlik mücadelesi veren Kıbrıs Türkü'nün sabır ve dirayetinin dünyada bir başka örneği yoktur. Kıbrıs Türk halkı her türlü baskı ve tehdide rağmen mücadele etmiş, hak ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Kıbrıs Türkü'nün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye, 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nün barış, istikrar ve huzurunun güvencesidir, olmaya da devam edecektir.

"RUM TARAFI, TÜRKLERİN EŞİT HAKLARINI DERHAL TESLİM ETMELİDİR"

Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak, çözüm yönünde açık bir irade sergilemiştir. Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakarlık yapılacağı anlamına gelmez. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için her türlü çabayı sarf edecektir. Bu vesileyle, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. KKTC'deki kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınız kutlu olsun."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor Sağlık
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Rahat tavırlar sergileyen hırsız, cüzdan çalarken kameralara yakalandı
Rahat tavırlar sergileyen hırsız, cüzdan çalarken kameralara yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Engin Altay Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Hande Yener Seyfi Dursunoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Jandarma Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:59:13. #1.15#
title