Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ zaferi paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ zaferi paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun birinci yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'ı kutladı. Erdoğan'ın mesajında "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin birinci yılı dolayısıyla bir sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

"KARABAĞ TOPRAKLARININ HÜRRİYETİNE KAVUŞTUĞUNU MÜJDELEYEN ŞANLI GÜN"

Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ zaferi paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

BAKÜ'DE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün Azneft Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ zaferi paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ zaferi paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Vatandaşlar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganı atarak ve marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik etti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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