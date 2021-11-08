Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ zaferi paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin birinci yılı dolayısıyla bir sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

"KARABAĞ TOPRAKLARININ HÜRRİYETİNE KAVUŞTUĞUNU MÜJDELEYEN ŞANLI GÜN"

Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

BAKÜ'DE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün Azneft Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.

Vatandaşlar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganı atarak ve marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik etti.

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