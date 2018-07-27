Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'ya Fetö Uyarısı; "Bu Fitne Yuvalarının Kapatılması İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'ya FETÖ uyarısı; "Bu fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız"

PRETORIA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda Güney Afrika'da uyarılarda bulunarak "FETÖ'nün, Güney Afrika'da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız. Bu fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız" dedi.

10. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GAC Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların sıkıntılarına değinerek "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak "40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir. Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız.15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir" ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadele konusunda Afrika ülkelerine ciddi uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika'da da bu yapının fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız. FETÖ'nün, Güney Afrika'da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız. Bir kardeşiniz olarak şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiye ve yalan, bunların en rahat kullandıkları araçlardır" şeklinde konuştu.