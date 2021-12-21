Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülüne ise Kemal Tahir'in layık görüldüğü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine tevdi edildiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim edilecek olan ilim, kültür ve sanat erbaplarını tebrik etti.

"GÜNÜMÜZDE DE KÜRESEL SİSTEMİ YÖNETENLERİN EN GÜÇLÜ SİLAHLARININ KÜLTÜR ARAÇLARI OLDUĞU BİR GERÇEKTİR"

Konuşmasında, "Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni verdiğimiz sanatçılarımızı kısaca selamlarken kullandığımız ifadelerin, geçmişte yapılan güzel işlere gıpta ve gelecekte daha iyisinin yapılması konusunda temenni içerdiğini herhalde fark etmişsinizdir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlüklerde kültürün, insanın tabii ve içtimai çevresine hakimiyetinin ölçüsünü gösteren araçlar bütünü olduğu yazar. Bu tanım, insandan topluma uzanan o geniş alanda, kültürde ve sanatta ne kadar güçlüyseniz çevrenizi aynı derecede etki altına alabilir, yönlendirebilir, yönetebilirsiniz demektir. Nitekim geçmişte büyük medeniyetlerin ortaya çıkışına, yükselişine ve yıkılışına baktığımızda, zahirdeki sebep ne olursa olsun, temelde sürecin belirleyicisinin kültür olduğunu görürüz. Günümüzde de küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahlarının müziğiyle, sinemasıyla, edebiyatıyla, modasıyla kültür araçları olduğu açık bir gerçektir" dedi.

'Yumuşak güç' diye tarif edilen bu araçların, yeri geldiğinde askeri güçten, teknolojik güçten, finansal güçten çok daha etkili operasyon vasıtalarına dönüşmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde bunlara bir de teknoloji destekli, internet tabanlı enstrümanlar eklenmiştir. Öyle ki, dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. Ancak, ne kadar çok kişiyi bünyesinde eritirse eritsin, ne kadar çok içerik üretimi yaparsa yapsın bu araçlar hala geleneksel kültür ve sanat faaliyetlerinin insan ruhunda bıraktığı etkiyi oluşturmanın çok uzağındadır. Teknolojinin ve internetin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar, insanın ruhundan, kalbinden, gönlünden süzülüp gelerek şekillenen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. "

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