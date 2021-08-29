Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında hiç şüphesiz savunma sanayimiz var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında hiç şüphesiz savunma sanayimiz var. Bilhassa insansız hava araçları teknolojisinde ulaştığımız seviye, savunma sanayindeki kabiliyetlerimizin tüm dünya tarafından kabul edilen başarısının ifadesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetlerinin yeni sembolü, bağımsızlığın gökyüzündeki yeni temsilcisi Taarruzi İnsansız Hava aracı Akıncı'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunduklarını söyledi.

Ağustos'un, Türk tarihinde aynı zamanda zaferler ayı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Perşembe günü 950'nci sene-i devriyesini kutladığımız Malazgirt Zaferi'nden yarın 99. yıldönümüne kavuşacağımız İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi'ne kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Bugünkü programımızla tarihimizdeki bu zaferler halkasına bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında hiç şüphesiz savunma sanayimiz var. Bilhassa insansız hava araçları teknolojisinde ulaştığımız seviye, savunma sanayindeki kabiliyetlerimizin tüm dünya tarafından kabul edilen başarısının ifadesidir. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parası ile bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde 'bugün git, yarın gel' diyenler vardı. Aynı çevreler bugün sahada oyunu değiştiren Türk İHA'larını ve onların açtığı çığırı konuşuyor. Bu başarının gerisinde Nuri Demirağ, Nuri Killigil ve Vecihi Hürkuş gibi vatanseverlerin akim kalmış mücadelelerini yeniden ayağa kaldıran Türk mühendisleri, teknisyenleri ve teknikerleri bulunuyor. Bu başarının arkasında 'yapamayız, beceremeyiz' diyen mandacı kafalara inat, 'en iyisini, en ilerisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var."

Bu adanmışlığın meyvesini, bugün sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA'larından biri olan Akıncı'yı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katarak aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir Bey'i, eşini ve evlatlarını, Baykar'ın fedakar mühendislerini, teknikerlerini, çalışanlarını, Akıncı'nın tasarım, geliştirme ve üretim safhalarında emeği geçen herkesi, şahsım, ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Rabbimden Akıncı'nın bölgesinde ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katmasını niyaz ediyorum." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak