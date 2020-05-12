Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'sı öncesi yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde darbe iddiasında bulundukları gerekçesiyle tepki çeken CHP'ye yüklenerek "Bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız" diye konuştu.

AK Parti MYK'sı öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP vardı. Erdoğan, CHP'ye yönelik "Bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız" ifadelerini sarfetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"MÜCADELEMİZİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

"Türkiye olarak dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Hasta sayısı, ölüm sayısı, tedavi gören hasta sayısı bakımından olumlu bir düzeyde ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı ve sosyal güvenlik gücü sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz.

"GENEL KURALLARA UYULDUĞUNU GÖRDÜK"

Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde arzu etmediğimiz görüntülere rastlasak da genel kurallara uyulduğunu gördük. Dün yeni kararlar aldık.

"UZUN BİR SÜRE MASKE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Uzunca bir süre maske kullanımımız, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz bu hastalığı bitirsek bile, dünyadan silinmedikçe sürekli teyakkuz halinde bulunmalıyız.

"BU FAŞİST ZİHNİYETE MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Salgından, terörle mücadele ve ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, muhalefetle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. Her iftirayı, her çarpıtmayı yanıtlamanın yanı sıra kendi vizyonumuzu, icraatımızı anlatarak bunları bir yere getirmeliyiz. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda, sizlere çok önemli görevler düşüyor."