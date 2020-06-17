Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. İki lider arasındaki görüşmede; Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, siyasi partiler yasasında değişiklik, Ayasofya'nın açılması ve koronavirüs mücadelesi gibi konular ele alınacak.

17.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. 14.00'te başlayan görüşmede önemli gündem maddeleri masaya yatırılacak.

PENÇE-KAPLAN HAREKATI

Sabah'ın haberine göre; öncelikli gündem Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı olacak. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durum ile ilgili bilgi verecek.

LİBYA KRİZİ

Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya. Türkiye, Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleri ile temas halinde. Yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLER YASASINDA DEĞİŞİKLİK

İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirilecek. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

AYASOFYA'NIN AÇILMASI

Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edilecek. 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündeme gelecek. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu bugünkü görüşmede ele alınacak.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİ

Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu ele alacak. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var

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