Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
06.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

"YUNANİSTAN'IN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN ADIMLARI ÖNLENMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

"TAHRİK EDİCİ ADIMLAR ÇÖZÜME HİZMET ETMEYECEK"

Görüşmede, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.

Kaynak: İHA

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