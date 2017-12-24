Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da Aslan Yavrusu Hediye Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.

ASLAN YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından aslan yavrusu hediye edildi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sarı laicvertli takımın ezeli rakibi Galatasaray'ın simgesi olan aslan hediye edilmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile görüştü.