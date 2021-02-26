Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:06
Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaparken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaparken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zelenski mesajında, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Türkiye'nin ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. Türkiye ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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