Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı: Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne istinaden mesaj yayımladı. Erdoğan vermiş olduğu mesajda, "Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan medyanın önemi her zamankinden fazla. Ülke olarak hiçbir zaman basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğiz ve bu kavramın kara propagandalar içinde kullanılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı yayınladı.

Erdoğan, "Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir" derken, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MEDYA DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR"

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir.

"GÜNÜMÜZDE HABERCİLİK HER ZAMANKİNDEN DAHA KIYMETLİ"

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında "Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir" diyerek şunları kaydetti: "Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır".

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Günümüzün zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakârca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım ve milletim adına bir kez daha takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum."